BELTRAN-NZOLA, La cura Italiano: li proverà insieme

Il Corriere dello Sport - Stadio si concentra sulla situazione delle due punte a disposizione di Vincenzo Italiano e della Fiorentina, M'Bala Nzola e Lucas Beltran. I due potranno lavorare con il proprio tecnico durante la sosta, arrivata in un momento più che giusto: nove giorni per preparare il Milan e mettere alle spalle la penuria di gol avuta in questo inizio di stagione.

La cura sarà anche provarli insieme, scrive il quotidiano, farli giocare accanto in posizioni che esaltino le caratteristiche e i movimenti di ciascuno (esclusivo punto di riferimento offensivo Nzola, non esterno ma una via di mezzo fra centravanti e trequartista Beltran), rifornendoli di palloni su palloni nelle prove e nelle partitelle al Viola Park, mettendoli faccia alla porta con campo e soluzioni davanti. La cura di Italiano: se la trova e la squadra viola decolla verso orizzonti di gloria fa un capolavoro.