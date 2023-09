BELTRAN, Deve adattarsi all'Italia e ad Italiano. Nzola...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato da Il Corriere dello Sport, i due attaccanti della Fiorentina sono ancora a zero gol segnati in maglia viola nonostante le cinque presenze in campionato. Ancora è presto per dire che i soldi investiti siano stati un'esagerazione (35 milioni). Non è ancora il momento di dare un nome alle aspettative anche se va considerato normale un pizzico di dubbio misto a un pizzico di delusione per quello che non è stato tra Genoa, Lecce e Inter, e nel doppio confronto col Rapid Vienna ai playoff di Conference League.

Beltran deve ancora conoscere il gioco della Serie A, oltre quello di Italiano: serve una dose di pazienza e un'immersione profonda in casa viola da parte dell'argentino per trasformarsi da "timido" al "vichingo".

M'Bala Nzola invece, conosce benissimo Italiano e la Serie A, nel suo caso è una questione atleticadi intesa da trovare coi compagni capendo l’uno come giocano gli altri e viceversa.

Nonostante Italiano non sia un allenatore che cambia spesso i propri schemi, chissà se una volta recuperata la condizione ed essersi immersi nel mondo Viola ci sia la possibilità di vederli giocare insieme invece di alternarsi come adesso.