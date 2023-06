ATTACCO, I preferiti di Italiano restano Dia e Nzola

FirenzeViola.it

Come riportato da La Repubblica (Firenze) ci sono manovre interessanti in attacco per la Fiorentina. Saponara ha salutato, su Sottil sono in corso riflessioni. La Fiorentina ricerca un attaccante che possa garantire a Italiano una discreta somma di gol. Continuità e concretezza al servizio della mole di occasioni create.

Due i nomi su tutti, in caso di cessione di uno tra Cabral ( più probabile) o Jovic. Si tratta di Boulaye Dia, riscattato dalla Salernitana per 12 milioni, e M’Bala Nzola. Profili differenti per caratteristiche ma accomunati dalla stessa annata di nascita ( 1996) e dalla loro esplosività sotto porta. Se Dia ha impressionato per i suoi 16 gol messi a segno con la Salernitana in campionato, e per quella tripletta rifilata alla Fiorentina sotto gli occhi di Italiano, Nzola già conosce il tecnico viola incrociato nello Spezia.