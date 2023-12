ARABIA, Rinascimento senza pace. Ma chissenefrega...

FirenzeViola.it

"Arabia, Rinascimento senza pace". Il calcio trova spazio anche sulla prima pagina de Il Giornale, nell'articolo a firma di Tony Damascelli, che torna così sulla finale di Supercoppa turca saltata all'ultimo minuto dopo le divergenze organizzative, protagonisti Galatasaray e Fenerbahçe: "Vietato parlare di pace in casa dei sauditi - si legge in prima pagina - gli organizzatori hanno proibito ai calciatori dei due club di Istanbul di indossare una maglietta celebrativa del centenario della repubblica turca con l'immagine di Mustafa Ataturk, fondatore e primo presidente del Paese.

La scritta riportava uno degli slogan di Ataturk: "pace in casa, pace nel mondo". Per gli organizzatori, i club non hanno rispettato il regolamento. In settembre Mohammed Bin Salman, premier ed erede al trono, ha dichiarato che il Medio Oriente sarà la nuova Europa e guidare il prossimo Rinascimento globale. In attesa dovrebbe dire la verità sul suo ruolo di mandante dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Ma chissenefrega, Inter-Napoli-Lazio-Fiorentina e Real-Atlético Madrid-Osasuna-Barcellona, a metà gennaio, si precipiteranno in Arabia per giocare a pallone".