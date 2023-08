AMRABAT, È stallo: viola vogliono ancora 30 mln

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere dello Sport il desiderio di Sofyan Amrabat di misurarsi in un club più importante con ambizioni più importanti è sempre tale: e ora il tempo stringe davvero. La posizione della Fiorentina è conosciuta e precisa: servono trenta milioni per acquistare il mediano nato in Olanda, di cui proprio Commisso era rimasto colpito e se l’era preso dal Verona, anticipando Napoli e altre concorrenti, per portarlo a Firenze alla fine della stagione 2020-’21. Che poi la Fiorentina possa ragionare in altri modi su quei trenta milioni, concedendo i soliti bonus (non oltre i cinque milioni), questo è un altro discorso: ma la cifra da garantire era ed è quella.

Le pretendenti sono rimaste effettivamente in due, entrambe con il marchio della Premier League: West Ham e Manchester United. Siccome il tempo stringe, a questo punto può accadere di tutto: che il West Ham alzi l’offerta, che ten Hag convinca i propri dirigenti ad affondare il colpo, che Amrabat rimanga alla Fiorentina. Intanto, ha disputato novanta minuti nell’amichevole di venerdì contro il Sestri Levante.