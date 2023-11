ALLUVIONE, Stasera Batistuta a Empoli per raccogliere fondi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da La Repubblica (Firenze) stasera ( ore 20,45) allo stadio di Empoli andrà in scena una partita di beneficienza organizzata dalla Nazionale Cantanti i cui fondi andranno a chi soltanto pochi giorni fa ha perso tutto. Sarà la notte del ritorno in Toscana di un bomber d’eccezione: Gabriel Omar Batistuta. Insieme a Batigol anche tante altre personaggi non solo del mondo del calcio: tra questi, Totò Di Natale, Viviano, Burdisso, Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Niveo, Andrea Maestrelli, Moreno il Biondo, Shade. Due squadre guidate da due allenatori davvero speciali: Fabio Capello e Cesare Prandelli.

Un momento, insomma, per stringersi attorno alla Toscana e raccogliere più fondi possibili grazie all’evento “Metti in campo il cuore” dove si affronteranno ka Nazionale Cantanti e i Campioni del Cuore Shalom. La prevendita dei tagliandi è disponibile su Vivaticket, all’Empoli point e alla biglietteria dell’Empoli Fc, alla sede del Movimento Shalom e nei negozi Coop.fi. Il costo dei biglietti per assistere all’evento benefico è di 6 euro per la Maratona inferiore, 10 euro per quella superiore, di 15 euro per il settore Tribuna inferiore e di 20 euro per quella superiore. Per tutti i bambini e ragazzi che decideranno di partecipare alla partita è prevista una promozione: potranno entrare gratuitamente allo stadio se accompagnati da almeno un genitore o un maggiorenne pagante.