SELLA A RFV, Beltran come Vlahovic: va aspettato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Ezio Sella a Radio FirenzeViola

Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola:

Nico Gonzalez può fare la prima punta?

"Può fare il falso nove. Ha delle caratteristiche per poterlo fare anche se non è un calciatore da area di rigore nonostante sia pericolosissimo di testa".

Firenze quanto potrà attendere ancora Beltran e Nzola?

"Beltran va aspettato perché abbiamo l'esempio di Vlahovic, che non è esploso subito. Bisogna credere in lui come fatto col serbo. Mi aspetterei qualcosa di più da Nzola, visto che è da tanto che gioca in Italia e da lui mi aspettavo qualcosa in più. Ma c'è differenza tra giocare a La Spezia e giocare a Firenze. Prima di tutto per gli obiettivi. Comunque li aspetterei entrambi".

Per l’intervista completa ascolta il nostro podcast!