SCOPR. VENUTI A RFV, Si vede che soffre in campo

Loris Innocenti a Radio Firenze Viola

Loris Innocenti, direttore sportivo del Valdarno Calcio e scopritore di Lorenzo Venuti, è intervenuto a Radio Firenzeviola proprio per parlare del terzino viola: "Sono convinto che quando Lorenzo va in campo non gli passa per la testa il futuro. Diciamo che è molto sfortunato perché è sempre nel mezzo quando succede qualcosa di negativo in campo. Ieri comunque non mi è parso tra i peggiori, ormai ci si accanisce su di lui. Io mi auguro che tutti i tifosi viola tengano conto di ogni giocatore che rappresenta la maglia. Capisco che sono professionisti e devono dare un prodotto a chi paga il biglietto, mi dispiace solo che sia sempre Venuti il capro espiatorio. Si vede che patisce il momento e lo soffre. La società deve essere brava a difenderlo

Mi dispiace davvero vederlo così e soffre ancora di più per i commenti. Ho letto alcune pagelle, qualcuno gli ha dato 3, per me è un voto che non esiste. Sicuramente ha i suoi limiti. Io ribadisco che i giocatori della Fiorentina devono essere supportati nella giusta maniera. Poi è normale che la bocca non si può tappare a tutti, però è vero che soprattutto sui social ci sono stati periodi in cui si sono accaniti in molti con lui".