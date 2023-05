ROGGI A RFV, Commisso ha voglia di lasciare il segno

FirenzeViola.it

Moreno Roggi, ex terzino viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante Palla Al Centro:"Questa semifinale contro il Basilea si deciderà in due gare, perciò la situazione è molto diversa da quella della finale di Coppa Italia contro l'Inter. La Fiorentina purtroppo accusa alcune assenze importanti, e questo rende la gara di stasera difficile e assolutamente da non sottovalutare".

Cosa pensa di Dodò?

"Inizialmente non offriva buone prestazioni, nonostante quello che è il suo background tecnico. Ora invece sta dimostrando tutto il suo talento, oltre a essere un trascinatore di questa squadra e dei tifosi stessi".

Cosa ha da dire su quella che è la vena critica che caratterizza il pubblico di Firenze?

"Il pubblico è normale che avanzi delle critiche quando i giocatori non giocano bene, ed è normale che acclamai la squadra quando questa offre grandi prestazioni. Ovviamente è la naturalità dei fatti, e comunque c'è da dire che il pubblico viola ha sempre mostrato grande attaccamento verso i suoi giocatori, a partire dal momento in cui questi decidevano di vestire la maglia viola".

Di questo ultimo calo della Fiorentina, cosa pensa?

"Penso che il calo della Fiorentina in quest'ultimo periodo sia comprensibile, è tutta una questione di momenti che possono essere positivi o negativi".

Come vede questa finale di Coppa Italia contro l'Inter?

"Penso che i viola non devono assolutamente farsi intimorire dall'Inter, nonostante sulla carta i nero-azzurri sono più forti".

Cosa pensa di Ranieri?

"Il ragazzo per me sta facendo un grande percorso quest'anno; ogni volta che viene chiamato in causa risponde presente, offrendo grandi prestazioni".

Qual è il suo pensiero, in generale, su questa Fiorentina?

"La Fiorentina è una squadra che si merita grandi traguardi, che si merita un entusiasmo e un clima come quello che sta vivendo ora la città di Napoli. Penso che il presidente Commisso, e lo sta dimostrando con la costruzione del Viola Park, sarà in grado di portare dei grandi risultati a Firenze. Si vede che ha voglia di vincere e togliersi delle grandi soddisfazioni con questa squadra, c'è la sensazione che voglia fare qualcosa di grande, che voglia lasciare il segno a Firenze".