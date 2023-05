RFV, Tutti a Roma! Segui con noi le emozioni della finale

Manca sempre meno ad una serata che in ogni caso sarà storica per la Fiorentina: a più di nove anni di disanza dall'ultima volta, si torna a Roma per la prima delle due finali di questo entusiasmante finale di stagione. Il luogo è quello, stadio Olimpico, il giorno da cerchiare sul calendario è mercoledì 24 maggio. L'avversario stavolta sarà l'Inter finalista di Champions. Fischio d'inizio alle ore 21, ma per seguire tutta la trepidante attesa del mondo viola sintonizzati su Radio FirenzeViola: da lunedì focus e finestre continue su Roma, dove parte della squadra di FirenzeViola.it vi porterà passo dopo passo alla finale di Coppa Italia. Da Firenze, collegamenti, speciali e tanti contributi anche dalla notte fiorentina di mercoledì. Un'esperienza a trecentosessanta gradi per un appuntamento che vale una stagione.

