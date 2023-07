RFV, Si parte alle 14, dalle 18:45 Fiorentina-Catanzaro

Nuova giornata di trasmissioni per Radio Firenzeviola che vi racconterà tutta l'attualità di casa Fiorentina. Si comincia alle 14 con 'TMWViola', a cura di Daniel Uccellieri che ci accompagnerà fino alle 16. Dopodiché sarà il momento del trio Niccolò Santi-Alessandro Di Nardo-Virginia Bicchi per il 'Viola Weekend' fino alle ore 18. Successivamente, con Chiara Bevilacqua e Lorenzo Di Benedetto, via al pre partite di Fiorentina-Catanzaro, terza amichevole stagione dei viola.

