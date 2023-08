RFV, Rivivi la serata finale del tour in piazza a Tirli

Si è concluso lunedì scorso il Radio Firenzeviola in Tour, evento che ha visto Radio FV andare nei lidi della Toscana per speciali e trasmissioni durante tutta l'estate. La tappa finale a Tirli, in piazza del Popolo assieme al Viola Club del luogo, è stata un grande successo: rivivi al link qua sotto le due ore di diretta con i nostri Pietro Lazzerini, Luca Calamai, Dimitri Conti, Andrea Giannattasio e Niccolò Ceccarini mattatori dello show.