RFV, Proseguono le trasmissioni odierne fino alle 19

Non si ferma la programmazione di Radio FirenzeViola, pronta a raccontarvi come sempre la quotidianità della Fiorentina. Dalle 12 alle 14 sarà il turno di Lorenzo Marucci che condurrà "Viola Amore Mio". Dalle 14 alle 17 spazio invece a "Palla al centro", con le prime due ore che andranno in onda anche sulle frequenze di Lady Radio, con Tommaso Loreto e Niccolò Santi. Dalle 17 alle 19, infine, via a "Social Club" condotto da Giacomo Galassi e Chiara Bevilacqua. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 348.75.13.933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 055.77.111.71.

