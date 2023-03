RFV, Programmazione di oggi con Sivasspor-Fiorentina

Prosegue la programmazione settimanale di Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la giornata sarà Niccolò Santi con la rassegna stampa di "Buongiorno Firenze" dalle 8 alle 10. In arrivo successivamente Giacomo Galassi con "Social Club", dalle 10 fino alle 12. Dalle 12 alle 14 sarà il turno di Lorenzo Marucci che condurrà "Viola Amore Mio". Dalle 14 alle 16 spazio invece a "Dodicesimo Uomo" con Francesco Benvenuti e Fabio Ferri. Dalle 16 alle 18 speciale "Palla al Centro" con Pietro Lazzerini in conduzione. Infine, inizia la diretta per Sivasspor-Fiorentina, ritorno degli ottavi di finale di Conference League: in studio Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che vi terranno compagnia fino al termine della sfida, con la radiocronaca direttamente da Sivas curata dal nostro inviato Andrea Giannattasio.

