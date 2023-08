RFV, La programmazione: segui con noi Fiorentina-OFI Creta

FirenzeViola.it

Anche oggi Radio FirenzeViola non vi lascia soli: a partire dalle 19 saremo in diretta per raccontarvi il pre-partita e la gara amichevole tra Fiorentina e Ofi Creta, match in programma alle 20 al Franchi. Nella serata che dovrebbe vedere protagonista (almeno fuori dal campo) Lucas Beltran, atteso oggi in Italia, Fabio Ferri e Alessandro Di Nardo, con la voce di Andrea Giannattasio dal Franchi, vi faranno compagnia fino a oltre le 22.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE RADIO FIRENZEVIOLA!

CLICCA QUI PER SCARICARE L'APP!