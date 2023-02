RFV, "L'allenatore nel dragone": la storia di D. Reffatto

Italiani popolo di santi, poeti e allenatori: il made in Italy all’estero va forte anche in panchina e all’interno di Dodicesimo Uomo, trasmissione del palinsesto di Radio FirenzeViola, è stato protagonista Davide Reffatto, tecnico veneto che da sei anni a questa parte ha deciso di buttarsi in esperienze fuori confine. Thailandia, Messico ma soprattutto Cina: durante il consueto spazio dedicato agli italiani che stanno cercando fortuna all’estero, Davide ci ha raccontato curiosità, timori e rivelazioni del suo viaggio all’interno della grande muraglia:

“È iniziato tutto nel 2016. Avevo il patentino UEFA B ma allora qui in Italia ricevevo solo incarichi che prevedevano poco più che un rimborso spesa, così ho deciso di mandare il mio curriculum in tutte le parti del mondo. Mi hanno contattato dalla Cina ed ho deciso di partire. Allora il calcio cinese era in rampa di lancio per via dei tanti investimenti pesanti sul mercato. Lì ho potuto finalmente realizzare il mio sogno: vivere di calcio.

Le difficoltà maggiori le ho trovate a livello culturale e linguistico, da occidentale è difficile fare conoscenze lì. Ma ho scoperto un paese fantastico. L’organizzazione a livello sportivo è completamente differente. Ho allenato in una sorta di squadra giovanile che era una vera e propria polisportiva privata in cui gli atleti pagavano per giocare. Su questa mia esperienza ho scritto anche un libro, “L'allenatore nel dragone”, più o meno un'opera a metà tra la biografia del tuo viaggio ed una sorta di tutorial per allenatori che decidono di andare in Cina”.

Davide adesso sta partendo per una nuova avventura professionale in Thailandia ma ovunque si trovi non perde mai l’occasione per guardare il suo Hellas Verona: “A costo di alzarmi alle 3 di notte non mi perdo nessuna partita dell’Hellas. Se mi aspettavo le difficoltà di Barak a Firenze? No, ma penso che tutto sia legato ad un limite generale della Fiorentina. Non credo sia una squadra attrezzata per tre competizioni”.

Ecco il podcast con l’intervista integrale a Davide Reffatto: