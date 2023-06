PARISI A RFV, Mercato viola fermo? Ricordate il Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ascolta l'audio

Fabio Parisi a Radio Firenze Viola

Il procuratore ed esperto di mercato Fabio Parisi è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Social Club". Queste le sue parole sul mercato della Serie A: "Mi sembra che sia un mercato di attesa, che qualcuno venga a comprare qualcosa in Italia. Qualcuno sta aspettando che arrivino le offerte dalle big europee, per poi cominciare a investire e partire con un effetto domino. Non vedo nessuna squadra italiana che possa iniziare questo effetto, credo che qualche big della Serie A andrà all'estero. A parte la Roma che ha fatto delle operazioni a parametro zero, le altre sono tutte in attesa. Non c'è fretta, gli acquisti possono essere fatti anche all'ultimo, basta vedere il Napoli l'anno scorso. L'importante è lavorare bene prima e non farsi cogliere di sorpresa: mi viene in mente di recente il Milan con Tonali, che è arrivata un'offerta dal Tottenham".

Sugli acquisti in entrata: "La sessione invernale va distinta da quella estiva. Ovviamente la seconda è dove si formano le squadre. Le società italiane sono più solide dal punto di vista finanziario rispetto all'ultimo mercato. Ora c'è da discutere la variante diritti tv, perché sono le vere risorse del calcio italiano. Si muoverà sicuramente qualcosa, non appena esce qualche pezzo da 90 di fronte ad offerte irrinunciabili".

Sul futuro di Amrabat: "Il Barcellona non ha i soldi per lui. L'Atletico Madrid invece sì, però si potrebbe far avanti anche il Liverpool".

Con 25 milioni di euro, meglio prendere Dia o Wahi del Montpellier? "Sono due operazioni diverse. Dia conosce il calcio italiano. L'altro è un talento forte, è un investimento. Wahi è un 2003 che ha fatto 19 gol quest'anno. Non è solo nel mirino di una società, sarà sicuramente appetito da grandi squadre".