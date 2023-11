NANI A RFV, Non interverrei sul mercato se non necessario

FirenzeViola.it

Gianluca Nani a Radio Firenze Viola

Gianluca Nani, direttore sportivo ex - tra le altre - di Brescia e West Ham - ha parlato al "Social Club" su Radio FirenzeViola delle vicende di mercato relative alla Fiorentina: "E' normale sondare il mercato, ma non da novembre bensì già da quando finisce a settembre per essere pronti a ogni evenienza. Sicuramente i vari club hanno puntato i potenziali acquisti per giugno. Il lavoro del direttore non finisce mai. La Fiorentina per me non ha bisogno di nulla, c'è un buon feeling tra squadra e allenatore, poi è chiaro che certe valutazioni le deve fare le dirigenza con l'allenatore. Ma i risultati sono già buoni e non è detto che intervenire sul mercato a gennaio sia per forza giusto, anzi... Si rischia di rompere un equilibrio, anche perché c'è meno tempo per l'inserimento dei calciatori rispetto all'estate".

Duncan quanto può durare a questi livelli?

"E' sempre stato così, dipendeva solo dall'ambientamento. Ci sta che possa aver bisogno di un periodo per rifiatare, ma se gli si compra un concorrente forse si rischia di fare più danni. Ripeto, magari bisogna valutare le condizioni di Mina, ma io non interverrei sul mercato a meno di necessità. Eviterei di correre il rischio di alterare un equilibrio. Oltretutto i prezzi di gennaio sono più alti dei prezzi di giugno".