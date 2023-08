MPASINKATU A RFV, Kayode sembra già un veterano

Ascolta l'audio

Malù Mpasinkatu a Radio Firenze Viola

Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio Firenzeviola durante la trsmissione "Palla al centro" per commentare la prima partita della Fiorentina. Tra i temi toccati non poteva esserci una considerazione sul debutto in serie A di Kayode: "Questo giocatore è un italo-africano, e come tale ha una doppia cultura. Ad esempio la personalità rispecchia quella africana cioè la crescita è superiore alla sua età e questo aspetto si rivede anche in campo. E' giovane ma sembra un veterano e senza paura, che cercava solo l'opportunità per mostrare il suo valore di vice Dodo. Perché cercare dunque fuori se hai già in casa un giovane così"

Ascolta l'intervista completa nel podcast allegato.