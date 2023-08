MERCATO, Viola pronti a lottare per Beltran. Berardi...

Fonte: Niccolò Ceccarini

A radio Firenzeviola arrivano le ultime su Beltran. L'offerta della Roma al giocatore è la stessa della Fiorentina perciò dovrebbe contare l'accordo con il River; la Roma c'è ma la società viola sta comunque lottando per non farsi sfuggire il giocatore che era praticamente in mano. E in società si stanno muovendo tutti per portare il giocatore in viola, dall'allenatore ai dirigenti. Berardi? Penso sarà determinante l'ultima settimana e se c'è corsa sul giocatore c'è la Lazio ma si può inserire anche la Fiorentina.

Le sue parole dimostrano un disagio. Se Sottil sta bene secondo me si può impostare una trattativa con lui, che piace al Sassuolo, e soldi per Berardi.