MAREGGINI A RFV, Sfida alla pari, Viola sii più paziente

Gianmatteo Mareggini a Radio FirenzeViola

L'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Firenze in campo": "Parliamo di sport, altrimenti dovremmo fermarci per rispetto di quello che è successo. Ma parlando di sport è bello che la Fiorentina giochi per delle ambizioni importanti. La Fiorentina ha un tipo di gioco per cui subisce molto ma segna tanto. Alla gente piace vincere, il numero di gol presi o fatti è secondario. Le caratteristiche tra le due squadre sono diverse, quando attacchi con più uomini subisci le ripartenze è ovvio ma la Juventus non fa paura come una volta che aveva tanti campioni e facevi fatica a penetrare quel sistema di gioco. Ora non è così, vedo due squadre alla pari, non vedo tutto questo divario".



La Juve è una big che però gioca da piccola? "In questo modo la Juventus ha vinto ma ha sofferto giocando anche con il Verona, è attendista e vive sulle ripartenze ma sinceramente mi diverte più vedere giocare la Fiorentina. Se poi questo gioco porta punti, ci vuole più pazienza, la Fiorentina deve stare attenta e non andare all'arrembaggio e con il gioco poi troverà il gol".

"Un buon filtro certo aiuta anche perché non ha difensori veloci, poi c'è da dire che Milenkovic quest'anno sta giocando meno bene ma non si può mettere in dubbio la sua qualità, purtroppo ci sono momenti così. Ma il gioco di italiano ti dà tanto in attacco e magari ti fa soffrire un po' di più dietro".

Terracciano? "Si è guadagnato la fiducia, quest'anno sarebbe stato decisivo con la Lazio, a parte quell'episodio, o ad Udine. Mi sembra insomma che si diventato più decisivo. Se incide Savorani? Credo sia presto, per ora è merito di Terracciano, noi preparatori dobbiamo solo toccare i tasti giusti e fare il lavoro giusto su un tipo di portiere".