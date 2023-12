M.CASSANO A RFV, Savorani sta migliorando Terracciano

FirenzeViola.it

Mario Cassano a Radio Firenze Viola

L'ex viola Mario Cassano ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola Amore Mio". Queste le sue parole riguardo i portieri viola.

Cosa ne pensa di Terracciano?

"Terracciano non è una sorpresa perché il suo lavoro lo ha sempre svolto e quest'anno sta facendo bene, lavorando con i professionisti si migliora sempre di più. Savorani è un mostro, lavora tanto sulla mentalità, riesce a far rendere il massimo di ogni giocatore, ha il metodo di insegnamento della vecchia scuola. Ottenendo i risultati e migliorando con lui negli allenamenti, si ha sempre più voglia di alzare l'asticella non stancandosi mai. Venerdì sera a Monza si incontreranno i migliori portieri italiani della Serie A perché anche Di Gregorio è un bel prospetto".

Ci può dare un giudizio su Christensen?

"C'è differenza tra essere allenati ed essere plasmati, alcuni allenatori ti lasciano fare e in questo modo non migliori, come succede quando si viene convocati in nazionale. Non è facile assimilare i nuovi meccanismi in poco tempo, è stato acquistato come una scommessa ed era impensabile che fosse subito pronto, avrà dei grandissimi margini di miglioramento e più tempo avrà a disposizione e più potrà migliorare. Non si sa quando sarà pronto ma vale la pena aspettarlo".