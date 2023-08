LUCCHESI A RFV, Difficile adesso reintegrare Amrabat

FirenzeViola.it

Fabrizio Lucchesi a Radio Firenze Viola

Sugli ultimi casi di mercato, quello riguardante Sofyan Amrabat su tutti, è intervenuto il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi. Ecco le sue parole a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina è in una situazione amara in cui sono diverse squadre. Il rischio è portare tutto all'ultimo giorno. Negli affari contano l'autorevolezza ed i soldi, la Fiorentina ha entrambe le cose perché ha una proprietà forte e doveva sfruttare questi aspetti in fase di trattativa. La Fiorentina si è trovata incastrata nella vicenda Amrabat ma anche in quella di Castrovilli e Martinez Quarta, c'è da scegliere la medicina meno peggio in questo caso. Ora vedo difficile la possibilità di ricucire con Amrabat. Con che coraggio ora lo rimetteresti in campo adesso?. Il calcio è cambiato anche nei rapporti coi calciatori, c'è la memoria corta e questo è negativo anche per i calciatori.

Amrabat, per come si sta comportando, non avrà mai la fiducia totale del suo nuovo club. Perché quando uno forza così la mano e crea così tanti problemi è possibile che rifaccia tutto questo. L'unica cosa che mi da fiducia è che credo che la Fiorentina conoscendo le dinamiche di mercato abbia già pronte alcune operazioni di mercato last-minute in caso di cessione.

Su Vranckx posso dire che è un giocatore dinamico ed un discreto recuperatore di palloni, per queste caratteristiche per me ci starebbe bene in questa Fiorentina. Poi va visto coi suoi possibili compagni, quello fa la differenza".