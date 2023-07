GREGORI A RFV, Serve un portiere bravo nelle letture

L'ex portiere tra le altre di Roma, Hellas Verona e Udinese, Attilio Gregori, ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio".

Sul nuovo preparatore dei portieri, Savorani: "La Fiorentina è in buone mani per i portieri, sia per i giocatori che per chi li allenerà. Giocai con lui nella Primavera della Roma e da lì provengono tanti insegnamenti: è tra i più importanti preparatori dei portieri in Italia".

Cosa ne pensa di Montipò?

"Ha giocato in una squadra che lottava per la salvezza, non dimentichiamolo, ma non ha fatto retrocedere la sua squadra, anzi. Se la Fiorentina virerà su questo portiere sarà sistemata per i prossimi 10 anni, è un giocatore valido. Lui insieme a Musso sono i portieri che più attenzionerei più degli altri. Poi i dirigenti della Fiorentina sapranno su chi investire".

Quale è il miglior portiere per coprire la porta nell'1 contro 1?

"Nella mia epoca epoca direi Mancini del Bari, ma ad oggi è difficile. I portieri oggi sono chiamati ad impostare con i piedi, ma io preferisco che prima sia bravo a parare. Io continuerei ad allenare i portieri con le mani, con i piedi ci sono i difensori".

Prosgue: "Se la Fiorentina gioca alta ha bisogno di un portiere bravo nelle letture, nell'anticipare la giocata degli avversari".