GEROLIN A RFV, Barak può imporsi col nuovo modulo

Il dirigente sportivo ed ex calciatore tra le altre della Roma, Manuel Gerolin, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola, concentrandosi soprattutto su Antonin Barak, giocatore portato in Italia proprio dallo stesso Gerolin ai tempi di Udine:"Lo vedrei bene da trequartista dietro alla punta. Lui può far questo perché è bravo nel buttarsi negli spazi. Ad Udine fece tanti gol e si è ripetuto a Verona. La porta la vede e penso possa essere utile in zona di finalizzazione. Centrocampisti come lui fanno comodo. Non credo che stia patendo l'ambientamento a Firenze, penso che abbia la personalità per imporsi anche in una piazza importante. Barak in questo deve prendere come esempio Bonaventura, che sta facendo una stagione fantastica. Il riscatto del prestito? Va conquistato sul campo, ma mi ripeto: Barak ha le qualità per imporsi.Amrabat? In questo 4-2-3-1 lo vedo davanti alla difesa, ha ottime qualità in interdizione".

E sulla stagione dei viola, Gerolin ha detto: "La Fiorentina è un'incompiuta. Pensavo potesse fare qualcosa di più con la rosa che ha. Domenica ci sarà questa gara fondamentale contro la Roma, che ho visto ieri ed ha avuto una buona reazione. Ma il discorso che faceva con la Fiorentina vale per la Roma: anche dai giallorossi mi aspettavo qualcosa di più".