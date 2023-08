FOSCHI A RFV, Amrabat andrà via ma niente paura

L'ex dirigente sportivo Rino Foschi ha parlato di Fiorentina a "Palla al Centro", su Radio FirenzeViola: "La dirigenza della Fiorentina sta lavorando in un modo incredibile, la piazza lo merita. Se va via Amrabat, cosa molto probabile, senz'altro la società ha già in testa il suo sostituto. Il mercato può accendersi anche negli ultimissimi giorni, ma di sicuro non ci saranno problemi di alternative".

Il Genoa è un avversario pericoloso?

"Sì, assolutamente. A Genova sono contentissimi del lavoro fatto, per questo lo stadio sarà tutto esaurito. Ma se fossi un tifoso della Fiorentina starei tranquillo e sereno, di sicuro il risultato arriverà".