FANTINI A RFV, Zapata per Jovic? Lo farei subito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Enrico Fantini a Radio Firenze Viola

Enrico Fantini, ex viola e oggi allenatore di calcio, ha detto la sua sul momento viola al margine della partita contro la Salernitana ai microfoni di Radio Firenze Viola durante "Palla al Centro": "Sousa è un ottimo allenatore, magari ai tempi del 2015 quando era allenatore della Fiorentina era inesperto nel ruolo di comunicatore. Però voglio giudicarlo come uomo di campo e difatti ricordo con piacere le rotazione che applicava in difesa. Era un allenatore che voleva farsi conoscere e notare. Sicuramente vuole raggiungere palcoscenici importanti".

È maturato a livello comunicativo rispetto a Firenze? "Stare lontano dai campi lo ha fatto crescere e ha riconosciuto i suoi errori. Sbagliare fa parte dell'esperienza di un uomo".

Crede di più nella Coppa Italia o nella Conference? "Voglio entrare nella testa di Italiano e secondo me non escluderà niente. La Fiorentina dovrà tirare fuori il meglio per ottenere il massimo. Per la Coppa Italia vedo la Fiorentina più sfavorita ma può succedere di tutto".

Quale finale la ispira di più? "Mi giocherei tutto con l'Inter. perché molto spesso ha alti e bassi".

Sull'eventuale conferma di Jovic: "Penso che Italiano non dirà mai su quale attaccante punterà per la prossima stagione, anche se al momento vedo avvantaggiato Cabral. È normale che debba tenere in bilico entrambi durante la stagione. Quello che pensa non lo dirà mai. Lo farà a fine stagione comunicandolo alla società".

Prenderebbe Zapata al posto di Jovic? "Si subito, ritengo che non ci sia confronto".