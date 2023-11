EX VIOLA, Come se la passano Amrabat & soci?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Ex viola - Come se la passano Cabral, Amrabat & soci?

Dove c'eravamo lasciati? La pausa nazionali è il momento giusto per tirare le somme su questo inizio di stagione, sul mercato in entrata ma anche in uscita. E allora andiamo a curiosare come se la passano gli ex viola in giro per il mondo con questo podcast speciale di Radio FirenzeViola che ripercorre gli ultimi mesi di Abdelhamid Sabiri, Arthur Cabral, Sofyan Amrabat, Aleksa Terzic, Igor e Aleksandr Kokorin.

