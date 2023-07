ESPOSITO A RFV, Dia o Nzola? Preferisco l'angolano

FirenzeViola.it

L'ex Viola Carmine Esposito, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "Viola Weekend", iniziando a parlare dal neoacquisto della Fiorentina Arthur Melo: "Io penso che a Firenze Arthur può fare molto bene. Non lo avevo visto decisivo con la maglia della Juventus, ma con quella della Fiorentina si può riscattare ".

La Fiorentina a che obiettivo deve puntare?

"Io penso che entrare nei primi sette posti deve essere l'obiettivo dei viola. È ora che la Fiorentina ritorni a far parte delle sette sorelle, addirittura direi anche qualcosa in più. Hanno un grande allenatore e possono fare bene".

Lei si aspetta un'alternanza tra Parisi e Biraghi?

"Sicuramente, sono due giocatori straordinari. Biraghi ha tanta esperienza, Parisi è un grande colpo, l'anno scorso ha dimostrato tanto e la Viola ha superato anche la concorrenza muovendosi bene per acquistarlo".

Quale è stato il punto debole della Fiorentina l'anno scorso, la fase offensiva o quella difensiva?

"È stata una stagione altalenante, a volte facevano bene dietro e altre volte davanti. Ora però penso che la Fiorentina debba comprare qualcuno in attacco per raggiungere il traguardo delle sette sorelle".

Lei chi preferirebbe tra Nzola o Dia?

"Io direi più Nzola. Lui fa reparto da solo e Italiano lo ha già avuto. Se Nzola arrivasse a Firenze sarebbe un grandissimo colpo, un salto di qualità".

Ora si fa più fatica, senza spendere grosse cifre, a trovare un attraccante. La Viola è mancata di intuizioni magari sui giovani?

"Bisogna avere quel colpo di fortuna di trovare il giovane che per 4-5 anni ti permette di stare tranquillo. Forse è mancato un po' questo, però la Viola ha tutte le carte in regola per far bene".

Che ne pensa di Dominguez?

"A me piace. Lui, come Arthur, ha finito un ciclo e sta facendo meno rispetto a quanto potrebbe fare. Dominguez se viene alla Fiorentina può solo che fare bene".