DI GENNARO A RFV, Milan-Fio darà indicazioni Champions

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

Antonio Di Gennaro, ex calciatore viola e oggi opinionista, durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ha detto la sua sulla Fiorentina: “Aver vinto ieri è importante, è stato un successo con sacrificio contro l’avversario migliore visto a Firenze. E la classifica ora è interessante, sei lì a 20 punti. È vero che l’obiettivo dovrebbe essere l’Europa League, ma se sei lì devi avere anche l’ambizione di rimanerci. La Fiorentina si basa anche su giocatori che a livello di leadership sono sempre decisivi, come Bonaventura e Nico, se poi migliorano anche altri giocatori si può alzare il livello ancora. Questa Fiorentina può dare uno slancio, alla ripresa c’è la gara col Milan e lì si capirà se i viola possono lottare per la Champions”.

Prosegue: “Ieri la Fiorentina ha rispettato l’avversario e giocato di conseguenza. La concretezza serve, perché ci sono dei momenti in cui ti devi un po’ adattare. Come sta facendo Parisi giocando a destra. Poi a volte sbaglia, ma la sua parte la fa. Ieri la vittoria è stata fondamentale, anche dopo l’1-1. È arrivato un successo un po’ sporco, ma Italiano ha capito che in alcuni momenti il dominio viene meno".

