DI GENNARO A RFV, Beltran mi ha ricordato Bati. Il mercato...

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

Antonio Di Gennaro, ex viola e opinionista, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola trattando così il tema del pareggio contro l'Udinese oltre a quello del mercato: "La partita di ieri è sembrata un po' quella contro il Verona. Un primo tempo evanescente, con l'esperienza del doppio mediano che non funziona e con l'ingresso poi in campo di un imprescindibile Arthur. Le troppe partite possono essere un problema, oltre al fatto di dover volare in Arabia per giocare due partite nel bel mezzo del campionato. Il mercato dovrà aiutare Italiano nei ruoli che mancano. Brekalo e Ikoné hanno dimostrato di avere pochi spunti da esterni offensivi. Di buono ieri ci sono stati i gol degli attaccanti, con Beltran che mi ha ricordato Bati. Il gol su rigore di Nzola può essere fondamentale, anche perché se l'avesse sbagliato avrebbe portato grandi problemi. La classifica è ancora ottimale, visto che anche le altre squadre non sono molto continue. Sono 7 squadre in 6 punti ed è tutto aperto per la Champions. Giocare per la Champions significa dover ampliare la rosa di Italiano. All'inizio era inaspettato arrivare a questo punto del campionato con questa classifica e dunque adesso qualcosina andrà aumentato da un punto di vista dell'organico".

