DELNERI A RFV, Nzola? In area ci vuole fiuto da bomber

Luigi Delneri a Radio Firenze Viola

Gigi Delneri, ex allenatore tra le altre di Roma ed Hellas Verona, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola, ripartendo dalla gara dell'Olimpico: "La Fiorentina ha dimostrato di avere un senso logico di gioco, con questa filosofia potrà sicuramente continuare ad ambire di posizionarsi in alta classifica".

I soli tre cambi effettuati da Italiano, l'hanno convinta?

"Le dinamiche di un allenatore le conosce solo lui, perché li vede in allenatore. Ha cercato di inserire Nico per dire. Con i se e i ma è tutto più complicato. Ha scelto una via di palleggio importante per provare ad entrare tra le linee della difesa romanista creando spazio in modo diverso. Penso che abbia consolidato le proprie idee, per questo ha fatto quei cambi. Penso che abbia fatto un'ottima partita basata sulla filosofia di questa Fiorentina".

La punta è condannata a un lavoro oscuro e meno alla via del gol?

"Serve il fiuto dell'attaccante. Certo che se deve uscire dall'area per lo sviluppo del gioco, manca in area di rigore. Però con quel tipo di gioco, vuol dire sempre stare nella metà campo avversaria e dunque c'è meno spazio per concludere ma è altrettanto vero che spesso sei nell'area di rigore avversaria. Ci vuole anche un giocatore abile spalle alla porta, abile negli appoggi e negli uno-due, insomma che incida nello stretto. Non è semplice. Ci vuole però la qualità del goleador, e quella uno ce l'ha o non ce l'ha".



