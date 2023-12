CORDELLA A RFV, Viola può puntare alla Champions

FirenzeViola.it

© foto di Antonio Vitiello

Ascolta l'audio

Fabio Cordella a Radio FirenzeViola

L'ex ds dell'Honved, club calcistico di Budapest, Fabio Cordella, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club" per parlare della gara di domani: "La Fiorentina come organico e come gioco è superiore al Ferencvaros, poi tutto dipende dall'approccio con cui entri in campo. Se la Fiorentina scende in campo con la testa giusta non avrà alcuna difficoltà".

Sull'ambiente di domani: "Il Ferencvaros ha una tifoseria molto calda. Non si sono mai palesati episodi particolari, quindi è abbastanza educata come tifoseria. Poi non è assolutamente possibile parlare di biscotto, le partite vanno giocate, chi è più forte e chi merita, vince".

Cambierebbe qualcosa a gennaio? "Non sono tanto per cambiare, bisogna credere nel materiale che si ha. Se un giocatore non si è ambientato, bisogna aspettare. Io sono per dare fiducia alle scelte fatte a priori. Poi alla fine uno tira le somme. Gli investimenti su dei giocatori che sono delle garanzie è normale che poi si può fare. A me piace molto come gioca la Fiorentina e il campionato è ancora lungo".

Può puntare alla Champions anche senza innesti a gennaio? "Perché no? Per quello fatto vedere fino ad ora la Fiorentina la vedo bene".

Per l'intervista completa ascolta il Podcast!