COBIANCHI A RFV, I talenti che offre il Sudamerica

È intervento ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il "Social Club" il giornalista di OneFootball ed esperto del calcio argentino, Giacomo Cobianchi. Queste le sue parole su Mateo Retegui: "La sua stagione è stata divisa in due: è partito a bomba, 6 gol nelle prime 4. E' partito molto forte, poi dopo la prima convocazione in Nazionale, è tornato in Argentina e si è infortunato per un mese. Lui ha un fisico abbastanza tosto e non gli ha fatto bene stare fermo per tanto tempo. E' ripartito un po' a rilento dopo l'infortunio, ha fatto qualche gol e ora è stato riconvocato in Nazionale. L'ho visto un po' appannato, penso proprio per questo motivo. Per quanto riguarda il prezzo, l'unica certezza che abbiamo è che il Tigre lo riscatterà per 3 milioni dal Boca. Secondo me il prezzo si abbasserà da 15 milioni, perché molti concorrenti si stanno defilando. Non è in discussione il fatto che se ne andrà. Al Tigre si sono rassegnati, il padre Carlos è sempre in Europa per capire gli interessi di vari club. Un altro talento molto interessante del Tigre è Colidio, che piace all'Inter".

Retegui può essere da Fiorentina? "Secondo me ancora non è pronto per una big. Lui è molto forte di testa e come terminale offensivo. In Argentina le marcature non sono tenere. Secondo me lui ha dei punti deboli che abbiamo visto anche in Nazionale. Se viene in Europa sicuramente può migliorare nel gioco spalle alla porta, e poi potrebbe trovare degli allenatori anche come Italiano, che possono metterlo nelle condizioni giuste per fare gol".

A chi assomiglia Retegui? "Secondo me assomiglia a Immobile, però ai tempi del Genoa, il primo Immobile".

Clausola di Varela del Boca? "Lui ha rinnovato l'anno scorso, probabile che sia intorno ai 12-15 milioni di euro".

Che talenti offre il Sudamerica? "Mi è piaciuto tantissimo il capitano dell'Uruguay U20 Fabricio Diaz. In Argentina a centrocampi mi piacciono molto Ignacio Miramon del Gimnasia, molto simile a Enzo Fernandez. E Federico Redondo, che ricorda molto il padre Fernando".

Marcos Leonardo del Santos? "E' da Serie A, piace infatti alla Lazio. In Nazionale purtroppo ha davanti dei mostri, quindi è difficile trovare spazio".