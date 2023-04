CINQUINI A RFV, Italiano può andare via a fine stagione

Ascolta l'audio

Oreste Cinquini a Radio Firenze Viola

Oreste Cinquini, direttore sportivo ed ex calciatore ha parlato così ai microfoni di Radio Firenze Viola, soffermandosi sul numero 10 viola: "Castrovilli è in una condizione strepitosa, l'ha dimostrato sabato contro l'Inter. Mercoledì lo preserverei perché a livello fisico e psicologico ha speso tantissimo. Per quanto riguarda il contratto in scadenza tra 15 mesi credo che la Fiorentina si sia presa il tempo per vedere come avrebbe risposto il giocatore una volta tornato a pieno regime. Ad ora è assolutamente recuperato ed è in grandissima forma".

Cosa direbbe alla squadra in vista di mercoledì? "Partita complicatissima, la Cremonese in campionato è in seria difficoltà ma ha eliminato Roma e Napoli in Coppa Italia. La Fiorentina non dovrà abbassare la guardia perché la Cremonese non può perdersi un'occasione del genere. Vogliono a tutti i costi la finale".

Cosa le colpisce di Italiano in questo momento? Il mister viola è uno dei miglior giovani allenatori italiani in assoluto, insieme a De Zerbi e Dionisi. Nonostante il momento di difficoltà di inizio stagione, è riuscito a mantenere la calma, portando la viola fuori dalla zona bassa di classifica.

Fossi la Fiorentina però, mi guarderei attorno perché se una big dovesse avanzare un'offerta per Italiano, sarebbe dura trattenerlo".

Sul campionato: "La Fiorentina deve cercare di giocarsela con tutti. Il turnover sarà determinante per questo aprile di fuoco. Le rotazioni saranno importanti. Guardare le squadre davanti non ha senso, l'importante sarà dare il massimo partita dopo partita".