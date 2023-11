CAVALIERE A RFV, Milenkovic completo. Vale 25 milioni

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Vincenzo Cavaliere a Radio FirenzeViola

L'intermediario di mercato ed esperto di calcio balcanico Vincenzo Cavaliere è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Weekend" per parlare anche delle prestazioni di Nikola Milenkovic: "Non è una flessione grave. Contro Frosinone e Napoli aveva giocato bene. Ha avuto un calo nelle ultime due uscite ma contro la Juventus serve un giocatore di esperienza come lui. Per me è fondamentale per la Fiorentina".

Milenkovic il prossimo anno potrebbe essere ceduto?

"Credo che questa sia l'età giusta per cederlo. La sua valutazione è importante e la società potrebbe incassare una bella somma, però la sua esperienza a Firenze è stata positiva ed ora è un pilastro per i viola".

Quanto può valere ora Milenkovic?

"Non credo che la Fiorentina lo cederebbe per meno di 25 milioni. Anche perché trovare oggi un difensore centrale completo come Nikola non è facile. Oltretutto è ancora abbastanza giovane avendo 26 anni".