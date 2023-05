CASO A RFV, No calcoli: serve cinismo e sfruttare episodi

FirenzeViola.it

L'ex viola Domenico Caso ha parlato dell'attualità viola durante "Palla al centro" su Radio Firenzeviola, a partire dalle sensazioni per domani sera: "Non è mai facile perché il responso poi non combacia con le previsioni nel calcio. All'andata la Fiorentina non mi è piaciuta tanto ma resto fiducioso pur con il 2-1 di partenza dell'andata per il Basilea. Ma le partite si possono ribaltare, così sarebbe successo ieri sera se avesse segnato Diaz subito, avrebbe cambiato le cose. Quindi l'episodio è importante. La Fiorentina aveva ritrovato sia in campionato che nelle coppe aveva trovato la quadratura ma ora il lotto finale prevede le più forti e rimontare non è mai facile, però l'episodio può cambiare tutto e va sfruttato. Ci vuole cinismo"

Servono giocatori intelligenti? "Il calcio si gioca con la testa e non con i piedi, mi hanno insegnato e chi ha certe capacità deve metterle a disposizione. Poi contano gli aspetti tattici, atletici, fisici... Qui si tratta di non andare a fare calcoli ma a ribaltare una partita compromessa. E capita che il Milan che ha fatto miracoli ha poi ha toppato la partita più importante. Perciò servono giocatori intelligenti, che diano tutto per ribaltare un risultato ora negativo".

Castrovilli potrebbe essere importante e come? Per me è stato una sorpresa anche se lo conoscevo dal Bari, può occupare tutti i ruoli del centrocampo, dotato di talento e intelligente ma starà ad Italiano stabilire come sta. Ma Amrabat e Castrovilli per me dovrebbero essere titolari fissi. Ma chi meglio di Italiano può decidere? Lui ha fatto un lavoro straordinario soprattutto perché ad un certo punto si è trovato invischiato in una situazione difficile in classifica e lui è stato bravissimo a rimettere in carreggiata la squadra e a raggiungere questi traguardi importanti. Ma quando si arriva in fondo non è mai facile e si rischia di rimanere con l'amaro in bocca come succede in tutte le competizioni dove a vincere è solo una".

Si può battere questa Inter il 24? "La Coppa è vicina. Nelle partite secche può succedere di tutto, uno si allena per arrivarci al top ma poi quel giorno nessuno può garantire che è al top. La rosa dell'Inter è certo straordinaria, ma la Fiorentina non parte battuta, anche in campionato vinsero i viola. Dipenderà insomma da come si esprimeranno le squadre anche se sulla carta è favorita la Fiorentina".