BRESSAN A RFV, Sottil ok col Brugge, ma basta social

L'ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio", per fare il bilancio del momento della squadra di Italiano, alla luce del successo contro il Sassuolo e a pochi giorni dalla semifinale di Conference League con il Brugge. Primo tema affrontato è stato il momento di grazia di Riccardo Sottil: "Sottil sa essere sia uomo assist che uomo gol. Il problema è che raramente ha dimostrato di essere in grado di mostrare queste doti con continuità. Se dimostrerà di essere in fiducia, fossi in Vincenzo Italiano lo metterei in campo anche contro il Brugge: il tecnico ora come ora ha bisogno di uomini in forma e sicuri dei suoi mezzi. Se oltre a Nico, Italiano recupera anche Sottil può scendere in campo con fiducia in Conference".

Ma cosa manca all'esterno per fare il salto di qualità?

"La maturità credo che debba essere la parola chiave nel suo processo di crescita: quando capirà che non deve sprecare il suo tempo a polemizzare e a rivendicare le sue doti sui social, Sottil farà lo step decisivo. Credo che a quel punto possa essere l'arma in più dei viola".

Sul fronte del terzino sinistro, che idea si è fatto della prova di Parisi?

"Non me ne voglia, ma sotto tanti punti di vista Biraghi rappresenta ancora una certezza. Anche in questo caso l'elemento fondamentale dovrà essere la continuità".