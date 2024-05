INFANTINO, Un addio quasi certo: può tornare in patria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il campionato viola è ormai ai titoli di coda e, guardando all'intera stagione, tra le varie incognite in rosa, emerge sicuramente la gestione di Gino Infantino. Con ogni probabilità il giocatore in estate lascerà Firenze alla ricerca di continuità e di un maggiore minutaggio. Un possibile prestito in Serie B non sembra scaldare molto il ragazzo, il quale preferirebbe tornare un anno o sei mesi in Argentina.

Tra le squadre interessate ci sarebbe il Rosario Central, società che proprio l'anno scorso ha ceduto il calciatore alla Fiorentina. CLICCA QUI per l'approfondimento completo di FV.