TIFOSI, Col Napoli attesi circa 28mila viola al Franchi

Fonte: Andrea Giannattasio

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà un Franchi quasi gremito domani sera contro il Napoli, quando la Fiorentina scenderà in campo per l'ultima volta in casa in questa stagione. Come appreso dalla nostra redazione infatti, sono circa 28mila gli spettatori previsti domani sera a Campo di Marte per il match i partenopei, 37esima giornata di Serie A. Un numero che si avvicina notevolmente alle circa 32mila presenze disponibili ora come ora al massimo nello stadio che ha iniziato ad ospitare i lavori di restyling.