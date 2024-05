QUI NAPOLI, Affaticamento per Gollini: out domani

FirenzeViola.it

Questa mattina il Napoli è sceso in campo per la seduta di rifinitura alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina. Ecco il report del club partenopeo, che annuncia il forfait dell'ex viola Pierluigi Gollini: "La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Mario Rui, Osimhen e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Gollini non sarà convocato a causa di un affaticamento muscolare".