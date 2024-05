GAZZETTA, L'estate dei saluti. Sarà rivoluzione viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, la prossima estate viola sarà una stagione di rivoluzione. Tra prestiti, scadenze di contratto e sirene di mercato, sono infatti tanti i calciatori gigliati dal futuro incerto. A centrocampo il ricambio sarà quasi totale con Arthur che, nonostante le parole d'amore per Firenze al termine della sfida contro il Monza, difficilmente sarà riscattato dalla Juventus visti i costi elevati dell'operazione. Stesso discorso per Maxime Lopez, mentre situazione diversa per Bonaventura che non ha raggiunto il numero di presenze minimo per ottenere il rinnovo automatico ma dovrà parlare con la società per la prossima stagione. Barak ha mercato, Duncan va verso l'addio a fine stagione con il contratto in scadenza e Castrovilli, che in questa ultima parte di campionato sembra essere tornato in forma, è difficile che resti.

In difesa tanto ruoterà intorno a Martinez Quarta che già la scorsa estate era stato vicino dal trasferirsi lontano dalle rive dell'Arno. A breve è atteso il suo agente a Firenze per discutere di un possibile rinnovo, il suo contratto scade nel 2025, o di una possibile cessione. Non verrà riscattato dal Verona invece Faraoni. Per la porta da monitorare la situazione di Christensen che, dopo solo un anno, potrebbe già lasciare la Toscana.

Infine l'attacco. Belotti è in prestito secco e tornerà alla Roma. Kouame potrebbe invece rimanere in viola. Con l'attaccante ivoriano la società gigliata sta discutendo di un rinnovo fino al 2027. Per ultimo il capitolo Nico Gonzalez. L'argentino piace in Premier e quest'anno, davanti ad un'offerta giusta la Fiorentina potrebbe lasciarlo partire. In questo caso poi la dirigenza toscana dovrà trovare un sostituto all'altezza del suo attuale numero 10.