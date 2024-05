TERNANA, Play-out: obiettivo salvezza per i 5 baby viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Questa sera alle 20:30 andrà in scena l'andata dei play-out di Serie B tra Ternana e Bari. In un San Nicola gremito la formazione di Breda cercherà, dopo aver raggiunto gli spareggi, di battere i più quotati pugliesi per rimanere un'altra stagione nel campionato cadetto. Tra i protagonisti più attesi nell'undici umbro ci sarà sicuramente Filippo Distefano. La seconda punta toscana è reduce da due reti consecutive nelle ultime due partite giocate dai rossoverdi. Non solo, i suoi due gol sono stati decisivi per regalare due successi, e conseguentemente sei punti, fondamentali per evitare la retrocessione diretta agli uomini di Breda.

Tra i prestiti viola in campo questa sera non ci sarà solo Distefano, secondo quanto riportato da Ternananews.it infatti potrebbero giocare titolari anche Lorenzo Lucchesi e Christian Dalle Mura in difesa e Lorenzo Amatucci in mediana. Dovrebbe invece partire dalla panchina Costantino Favasuli. Il match di ritorno al Libero Liberati di terni è fissato per giovedì 23 maggio.