GONZALEZ, Dubbi sul futuro: in estate la decisione

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra gli approfondimenti proposti questa mattina da Il Corriere dello Sport-Stadio ce n'è uno legato al futuro di Nico Gonzalez, che dopo la fine di questa stagione dovrà scegliere cosa fare. Come spiega il giornale, la Fiorentina dovrà decidere insieme al classe ’98 cosa valga la pena fare, perché se in estate arrivasse un’offerta interessante non è detto che il club si rifiuti di ascoltarla. Il procuratore di Gonzalez, Alessandro Moggi, si è espresso così poco più che una settimana fa: «Le sirene per i calciatori bravi è giusto che ci siano, poi sono i giocatori insieme ai club a decidere.

Nico è molto contento a Firenze, sono loro a determinare il futuro del mercato. Interessamenti ci sono stati, ci sono e ci saranno, ma il rapporto è stato coronato col rinnovo del contratto dopo la scorsa sessione di mercato». Per il momento, quindi, ogni discorso sembra anacronistico o comunque di difficile sviluppo, ma una volta terminata la stagione sarà tempo di manifestare le intenzioni generali.