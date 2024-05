C. ITALIA, La Juve è campione: vittoria di misura all’Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus vince la Coppa Italia 2023/24 battendo 1-0 l'Atalanta! Primo trofeo per l'Allegri 2.0 in bianconero. La partita si sblocca tempo meno di 4 minuti, quelli che servono a Cambiaso per trovare una traccia verticale nella quale far correre Vlahovic, scattato sul filo del fuorigioco, e al serbo per battere Carnesecchi. Come l'ultima volta in cui Juve e Atalanta si sono affrontate in finale di Coppa Italia, sono i bianconeri a festeggiare.