BIGLIETTI, Che impennata per Atene: sarà maxi esodo

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nuova impennata nella vendita dei biglietti riservati ai tifosi della Fiorentina in vista della finale di Conference. Come spiega questa mattina La Nazione, a ieri - giorno nel quale è scattata la seconda fase di vendita dei tagliandi per il match contro l’Olympiacos - erano almeno 4.500 i titoli d’accesso staccati per la gara del 29 maggio, ovvero oltre il 50% di quelli messi a disposizione dalla Uefa per i tifosi viola (in tutto 8mila). Un numero decisamente alto alla luce, in particolare, di due fattori: delle difficoltà logistiche ed economiche che ancora i supporters stanno registrando per raggiungere Atene e del fatto che la vendita libera dei biglietti partirà solo domani.

Il timore che gran parte dei tagliandi messi a disposizione dei sostenitori viola rimanesse invenduta è già stata dunque fugata. E si va insomma, verso un maxi-esodo.