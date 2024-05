ITALIANO, Col Napoli big in campo: non sarà una Viola-B

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Spazio ai temi di campo sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio. Come evidenzia il giornale, parlando della situazione infortunati di casa viola, Vincenzo Italiano ha pronta un’altra rotazione ampia di uomini, sia per garantirsi ancora una Fiorentina brillante ad appena quattro giorni di distanza dall’impegno precedente e sia per continuare nella gestione programmata degli uomini verso la finale di Atene. Tradotto: da Dodo a Ranieri, da Duncan a Ikoné, da Belotti passando per Bonaventura che ha ritrovato il gruppo a pieno regime ma è sempre guardato con un occhio di riguardo, il tecnico siciliano impiegherà i calciatori che proprio contro il Monza non hanno giocato.

Le scelte definitive solo oggi dopo la rifinitura, però non sarà una “Fiorentina B”.