MALAGÒ, Per Authority giusto ragionare su idee di dialogo

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Non posso confermare o smentire se domani in Giunta sarà sul tavolo una controproposta all'Authority. Non ho mai anticipato nulla sui temi da trattare. Certo ritengo giusto ragionare e ipotizzare che ci possa essere un'idea sulla quale sviluppare un dialogo, visto che anche il ministro quando ci ha incontrato ha sottolineato che quella arrivata fosse una bozza". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione al Foro Italico della coppa del mondo di softball che si terrà in Friuli Venezia Giulia.

Il presidente del Coni ha poi commentato anche la possibilità della Lazio di presentare un nuovo progetto per lo stadio Flaminio: "Ieri pomeriggio c'è stata l'assemblea Lega di A al Coni, c'erano tutti i presidenti, ho espresso la mia opinione ma non ho visto il progetto, quindi non sono nelle capacità tecniche di giudicare - ha affermato Malagò -. Ma a livello di politica sportiva dico che sono un grande tifoso affinché la Lazio possa avere il suo stadio al Flaminio". (ANSA).