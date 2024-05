DE SINOPOLI A RFV, Il punto sulla trasferta di Atene

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico De Sinopoli, presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini, ha parlato a "Palla al Centro" in onda su Radio FirenzeViola per parlare della finale di Conference League: "Eventi come quello di Atene sono particolari, non ci siamo abituati purtroppo. E' sempre bene ricordare che tutta la parte dei charter sono delle impegnative di un certo tipo , che prevedono di mandare una mail con un contratto e che richiedono un impiego di fondi non indifferenti. Gli aerei poi vanno colmati fino all'ultimo posto perché sennò è una rimessa. Sono cifre che poca gente è disposta a spendere, che però per una finale le possono valere. Altre tifoserie, l'anno scorso, per festeggiare una finale ne ha spesi anche di più".

C'è qualche promozione che vuole fare?

"Abbiamo diversi aerei che partono da Bologna, oppure da Firenze, questi ultimi un po' più cari perché ha meno posti. Rivolgetevi pure ad ATF: noi abbiamo già centinaia di opzionati, oltre ai club della Curva. Le finali sono esperienze, rimangono dentro. Ieri guardavo un po' di Atalanta-Juventus: dicevo a qualche ragazzo che l'anno scorso c'eravamo anche noi, e la ricordo come una delle atmosfere più belle della mia vita".

I 4500 tifosi viola sono confermati?

"I codici che possono essere stati assegnati dal sistema di Fiorentina devono, poi, essere concretizzati sul sito dell'Uefa. Tifosi greci? Non è vero: ancora non hanno la possibilità di rosicchiare biglietti destinati ai viola. Poi qualche rivenditore può esserci. Però al momento non può essere, questo, un problema".