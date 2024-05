FIO-NAP, Due vittorie viola in A mancano dal '96: i numeri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Queste le statistiche più curiose, a detta della Lega Serie A, in merito a Fiorentina-Napoli, 37esima giornata di campionato in programma domani sera al Franchi.

La Fiorentina ha vinto due delle ultime quattro partite contro il Napoli in Serie A TIM (1N, 1P), tanti successi come nelle precedenti 15 sfide contro la squadra partenopea nella competizione (4N, 9P). In generale, la Viola ha ottenuto 55 vittorie contro il Napoli nel torneo (40N, 52P), solo contro il Bologna (57) la squadra toscana ha ottenuto più successi contro una singola avversaria nella competizione.

Dopo il successo per 3-1 nel match d’andata dello scorso 8 ottobre, la Fiorentina potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Napoli in Serie A TIM per la prima volta dal 1995/96 con Claudio Ranieri allenatore dei toscani. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 trasferte contro la Fiorentina in Serie A TIM (7V, 6N); tra le squadre affrontate almeno quattro volte nelle ultime 15 stagioni di massima serie (dal 2009/10), solamente contro il Cagliari (zero in 13 gare esterne) gli Azzurri hanno registrato meno sconfitte fuori casa che contro la Viola nel torneo (una appunto).

La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro gare di campionato (1P), tanti successi come nelle precedenti 14 partite di Serie A TIM (5N, 6P). Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Serie A TIM (3N, 2P) e nella competizione non fa peggio dal periodo tra ottobre-dicembre 2019, quando arrivò a quota otto sotto la guida tecnica di Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi.

Il Napoli subisce gol da 15 incontri di fila in Serie A TIM (ultimo clean sheet nello 0-0 contro la Lazio, il 28 gennaio scorso); l’unica occasione in cui la squadra partenopea ha fatto peggio nella competizione risale al periodo tra agosto 1997 e gennaio 1998 (17 in quel caso, quando sulla panchina azzurra si avvicendarono Bortolo Mutti, Carlo Mazzone e Giovanni Galeone). Da una parte, solamente il Bayern Monaco (18) ha realizzato più gol di testa della Fiorentina nei maggiori cinque tornei europei 2023/24 (17 come l’Arsenal); dall’altra solamente l’Udinese (14) e il Lecce (13) ne hanno subiti di più del Napoli (12, alla pari del Frosinone) con questo fondamentale in questa Serie A TIM.

Sette delle ultime 12 reti segnate da Nicolás González in Serie A TIM sono arrivate di testa. Dalla sua prima rete con questo fondamentale nella competizione (3 maggio 2023, vs Salernitana) solo Olivier Giroud (otto) ha realizzato più reti in questo modo rispetto all’argentino (sette) nel torneo. Antonín Barák ha preso parte a quattro degli ultimi cinque gol della Fiorentina in Serie A TIM (un gol e tre assist) dopo che aveva partecipato attivamente a solo una delle precedenti 48 reti realizzate dalla Viola nel torneo in corso (gol vs Frosinone, lo scorso 11 febbraio). Matteo Politano ha segnato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A TIM, solo contro Milan e Genoa (entrambe cinque) ha fatto meglio; tuttavia, non ha realizzato nemmeno una rete nelle ultime cinque sfide ai viola con la maglia del Napoli.